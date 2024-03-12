Anadolu Otoyolu'nda Yangın Çıkan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden G.Ö'nin kullandığı 06 HLT 09 plakalı otomobilden Avşar köyü mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan otomobile müdahalede bulundu.
Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi.