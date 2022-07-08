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Anadolu Otoyolu'nda yanan tır kullanılamaz hale geldi

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde streç film yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde streç film yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul istikametinde seyreden streç film yüklü yabancı plakalı tırın motor bölümünde, Kırha köyü yakınlarında yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kolluk güçleri yolu trafiğe kapatarak önlem aldı. Aracın ve dorsenin bütün bölümlerini saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tır kullanılamaz hale gelirken, çalışmaların tamamlanmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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