Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucuyla Yakalanan Kişi Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yapılan uygulamada bir yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan F.U tutuklandı. Otobüste yapılan aramada 54,88 gram bonzai maddesi ele geçirildi.