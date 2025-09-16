Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Sakarya kesiminde durdurulan iki araçta yapılan aramada 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet ekipleri, teknik takip sonucunda 5 zanlıyı tutukladı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan 2 araçta uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 aracı, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı geçişinde durdurdu.
Araçlarda narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.A. (28), E.E. (28), H.A. (30), O.T. (28) ve O.A. (29), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel