Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya kesiminde durdurulan iki araçta yapılan aramada 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet ekipleri, teknik takip sonucunda 5 zanlıyı tutukladı.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan 2 araçta uyuşturucu ele geçirildi, 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen 2 aracı, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı geçişinde durdurdu.

Araçlarda narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada 11 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. (28), E.E. (28), H.A. (30), O.T. (28) ve O.A. (29), işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist Işık Ökte dahil 14 şüpheli gözaltında

Borsa'da manipülasyon iddiası! Ünlü ekonomist de gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.