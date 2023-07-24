Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 105,50 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram uyarıcı sentetik madde, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.