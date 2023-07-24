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Anadolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 105,50 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram uyarıcı sentetik madde, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Otoyolu Bolu geçişinde durdurulan araçta çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki 3 zanlı üzerinde yapılan aramalarda 105,50 gram sentetik uyuşturucu, 88 gram uyarıcı sentetik madde, uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanma aparatı bulundu.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Anadolu Otoyolu Bolu Güncel Haberler

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