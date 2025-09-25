Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başlıyor

Kocaeli kesiminde, Anadolu Otoyolu'nun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki üstyapı onarım çalışmaları yarın başlayacak. Çalışmalar nedeniyle trafik İstanbul istikametine giden yolda alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yapılacak üstyapı yenileme çalışması yarın başlayacak.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünce, otoyolun Doğu İzmit Kavşağı ile Kandıra Kavşağı arasındaki kuzey taşıma yolunda üstyapı onarım çalışmalarının yarın saat 09.00'da başlayacağı bildirildi.

Çalışmaların 24 saat esasına göre sürdürüleceği aktarılan açıklamada, çalışma süresince otoyolun İstanbul istikametine giden trafiğin, Anadolu Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan alternatif güzergahlara yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, Kandıra Kavşağı'ndan otoyola girişlerin ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağı'ndan Anadolu Otoyolu İstanbul istikametine katılımın ise kapalı olacağı ifade edildi.

Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği vurgulanan açıklamada, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınacağı bilgisi paylaşıldı.

