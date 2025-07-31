Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Yenileme Çalışmaları Başlıyor

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Sakarya kesiminde gerçekleştirilecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılacak. Çalışmalar 4 Ağustos'ta başlayacak ve bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Akyazı Kavşağı'na çıkış da kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde üstyapı yenileme çalışması yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Hendek- Akyazı kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışması gerçekleştirilecek.

Çalışmanın başlayacağı 4 Ağustos'tan itibaren otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım açık istikametten gidiş geliş şeklinde verilecek.

Ayrıca çalışmanın bir etabında Kuzey Marmara Otoyolu'ndan Anadolu Otoyolu Akyazı Kavşağı'nda Ankara istikametine çıkış kapatılacak.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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