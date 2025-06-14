Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarım Çalışması

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Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Ankara istikametinden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Doğu ile Batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması gerçekleştirilecek.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, otoyolun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerindeki (1500 metre) kesimde üstyapı çalışması gerçekleştirileceğinden İstanbul istikameti, 16 Haziran'da trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanacak.

Onarım çalışmalarının 20 Haziran saat 17.00'de tamamlanarak yolun yeniden trafiğe açılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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