Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarım Çalışmaları Başladı

Anadolu Otoyolu'nda Üstyapı Onarım Çalışmaları Başladı
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Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları başladı. Trafik, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere düzenleniyor ve çalışmaların 20 Haziran'da tamamlanması planlanıyor.

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikametinde doğu-batı kavşakları arasında üstyapı onarım çalışması başladı.

Karayolları ekiplerince, otoyolun İstanbul yönünde Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları arasında yer alan 12-14. kilometrelerinde (1500 metre) üstyapı çalışması yapılıyor.

Trafik akışı, iki şerit İstanbul, bir şerit Ankara yönüne olmak üzere Ankara istikametinden sağlanıyor.

Çalışmaların 20 Haziran 17.00'de tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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