Anadolu Otoyolu'nda Tüp Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 16 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Tüp Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Minibüste 16 Yaralı
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Bolu kesiminde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü tüp yüklü kamyona çarptı. Olayda 16 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tüp yüklü kamyona arkadan çarpan yolcu minibüsündeki 16 kişi yaralandı.

Ankara istikametine seyreden M.T. idaresindeki 06 BKC 975 plakalı yolcu minibüsü, Havullu Köyü mevkisinde S.B. yönetimindeki 06 AP 0358 plakalı piknik tüpü yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsteki 16 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa ve Bolu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
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