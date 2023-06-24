Anadolu Otoyolu'nda trafik kuralı ihlali yapanlara ceza uygulanıyor

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik kuralı ihlali yapanlara, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla ceza uygulanıyor. Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolun Bolu geçişinde denetimler artırıldı.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde trafik kuralı ihlali yapanlara, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) aracılığıyla ceza uygulanıyor.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolun Bolu geçişinde denetimler artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkilerinde PTS kurulumu yapıldı.

PTS'ler ekipler tarafından takip ediliyor. Kamera kayıtlarından şerit ihlali yaptığı ve trafiğin yavaşlamasına neden olduğu tespit edilen ağır tonajlı taşıtların plakalarına cezai işlem uygulanıyor.

Ayrıca şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, seyir halinde cep telefonu kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler de tespit edilerek ceza kesiliyor.

Denetimlerde kural ihlali yaptığı tespit edilen 245 sürücüye para cezası kesildiği öğrenildi.