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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne giden iSüleyman Ş. idaresindeki 41 ACG 118 plakalı otomobil, otoyolun Bolu Doğu gişeleri mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, aynı istikamette ilerleyen Jawa A.A. yönetimindeki 38 AIC 211 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6'sı yabancı uyruklu 9 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Bolu Güncel Haberler

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