Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı Güncel Haberler Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Anadolu Otoyolu Korutepe Tüneli'nde, 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Hasarlı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapandı. Kaza yerine gelen Karayolları ve polis ekipleri, trafik akışını kontrollü sağlarken, yolda araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Aktaş Anadolu Otoyolu İstanbul Kocaeli Güncel Haberler

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