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Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda bir otomobilin bariyere çarpması sonucu trafik çift yönlü aksadı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, otomobilin bariyere çarpması sonucu ulaşım çift yönlü aksadı.

Otoyolun Ankara istikameti İzmit geçişi Alikahya Mahallesi mevkisinde, T.Ş'nin kullandığı 34 SP 5690 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabildi.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışının çift yönlü bir süre aksadığı güzergahta, araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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