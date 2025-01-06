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Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: Bir Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Kocaeli kesiminde tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sağlık, polis ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tıra arkadan çarpan otomobilin yaralanan sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Saim A. idaresindeki 41 AKV 890 plakalı otomobil, otoyolun Çayırova geçişi Ankara istikameti Şekerpınar Gişeleri mevkisinde A.T'nin kullandığı 06 YGS 19 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel
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