Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 7 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 7 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.

Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde F.B'nin kullandığı 34 FNC 442 plakalı cip, bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.