Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden M.E. idaresindeki 06 FF 9694 plakalı hafif ticari araç, Küçük Melen mevkisinde kontrolden çıkarak H.H.Y'nin kullandığı 41 KN 470 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan F.E. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar, Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen H.K. yönetimindeki 34 CPS 331 plakalı otomobil, Gümüşova rampalarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. Yaralının tedavisi, bölgeye sevk edilen ambulansta yapıldı.