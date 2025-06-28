Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bolu kesiminde cip ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde cip ile tırın çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden E.Ş. idaresindeki 50 G 81224 (geçici) plakalı tır ile yabancı uyruklu sürücünün kullandığı 30-7893 plakalı cip, Çivril mevkisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tır, refüje devrildi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile tırda yolcu olarak bulunan E.Y. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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