Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında, Gürcistan uyruklu bir sürücünün çekicisi, emniyet şeridinde bekleyen Karayolları aracına çarptı. İki kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikameti Köroğlu rampası mevkisinde Gürcistan uyruklu B.D. idaresindeki CC 264 MC plakalı çekici, emniyet şeridinde bakım çalışması için bekleyen S.Ö. yönetimindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 33 ATB 932 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal - Güncel
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