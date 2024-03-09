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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü ulaşım sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Otoyolun İstanbul istikameti Kartepe Uzunbey mevkisi Kuzey Marmara Otoyolu ayrımında Mehmet Ali K. (50) idaresindeki 06 BHR 104 plakalı panelvan, İ.G. yönetimindeki 06 NP 479 plakalı traktör yüklü tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir bölümü tırın dorsesinde kalan panelvan, savrularak aynı yönde seyreden G.D'nin kullandığı 17 AFC 031 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan panelvan sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu İstanbul Kocaeli Yaşam Güncel Haberler

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