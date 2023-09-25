Anadolu Otoyolu'nda Trafik 45 Gün Süreyle D-100'e Verilecek

100 karayoluna verdi.

İstanbul – Ankara arasındaki ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kaynaşlı- Abant Kavşakları Bolu Dağı Tünelinin de içinde bulunduğu 23 kilometrelik kesimde tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 adet derz değişimi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Otoyolda trafik 45 gün süre ile D-100'den verilecek. Sabah saatlerinde Karayolları ekipleri Anadolu otoyolu Kaynaşlı Gişelerinde otoyolda dubalama çalışması yaptı. Bölge trafik ekipleri ise otoyoldaki trafiği D-100'e vererek Bolu Dağı Tüneli istikametine araç trafiğine tamamen kapattı.

Anadolu otoyolundaki çalışmalar 45 gün sürecek. - DÜZCE