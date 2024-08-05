Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu otomobil devrildi

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırın çarpması sonucu devrilerek ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Oğuz yönetimindeki 55 ZB 753 plakalı otomobil, Kaynaşlı gişelerinde, henüz plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir tırın çarpması sonucu devrildi.

Otomobilden yaralı şekilde çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipleri kazada yaralanan sürücünün alkollü olduğunu tespit ederek ehliyetine el koydu.