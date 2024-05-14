Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tıra çarpan cipteki 3 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları Yongalık mevkisinde, S.D. idaresindeki 09 ST 902 plakalı cip, A.G. yönetimindeki 45 AOZ 502 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle cip yolun sol şeridine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan cip sürücüsü ile D.D. ve C.N. sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.