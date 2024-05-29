Anadolu Otoyolu'nda Tıra Bağlı Römork Devrildi
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römorkun devrilmesi sonucu ulaşım aksadı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı, ancak tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römorkun devrilmesi sonucu ulaşım aksadı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet S. idaresindeki 34 KCE 668 plakalı tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri ile vinç sevk edildi.
Yolun İstanbul istikametini Gölyaka kavşağından trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.