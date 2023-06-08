Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını: Ulaşım Aksadı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan tır, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı. Ulaşıma kapanan ve araç kuyruğu oluşan yoldaki trafik akışı, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.