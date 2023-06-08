Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını: Ulaşım Aksadı
Güncel Haberler
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan tır, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı. Ulaşıma kapanan ve araç kuyruğu oluşan yoldaki trafik akışı, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeyken alev alan tır, Ankara yönünde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Kocaeli kesimi Tepetarla geçişinde Şerif Altay idaresindeki 73 AAF 784 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, tırda hasara yol açtı.
Ulaşıma kapanan ve araç kuyruğu oluşan yoldaki trafik akışı, yangının söndürülmesinin ardından normale döndü.