Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını: Hasar Oluştu
Bolu kesiminde meydana gelen olayda, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yangın çıkan tırda hasar oluştu.
Otoyolun İstanbul istikameti Civril Mahallesi mevkisinde Harun A. idaresindeki 27 C 4453 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel