Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını: Hasar Oluştu

Anadolu Otoyolu'nda Tır Yangını: Hasar Oluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu kesiminde meydana gelen olayda, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yangın çıkan tırda hasar oluştu.

Otoyolun İstanbul istikameti Civril Mahallesi mevkisinde Harun A. idaresindeki 27 C 4453 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım

Ünlü yorumcular Okan Buruk'a ateş püskürdü: Yarın kovardım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı

Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Baba-oğul suçüstü yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.