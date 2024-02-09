Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda tır yangını

Güncelleme:

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda tırın motor ve kabin kısmında hasar meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikameti Bolu Dağı Tüneli kesiminde M.A. idaresindeki 33 ALE 303 plakalı tırın kabin ve motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırın motor ve kabin kısmında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Toros Dağları İtfaiye Bolu İtfaiye Trafik Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Metin Akdülger kimdir? Trafikte adamı neden tartakladı? Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Gelinim Mutfakta 9 Şubat Canlı İzleme Linki! GELİNİM MUTFAKTA 1320. BÖLÜM FRAGMANI | Haftanın finalinde neler olacak? ATA AÖF'ün bütünleme sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Takvimi 2024! 9 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler? Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir? Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi tarihte idrak edecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title