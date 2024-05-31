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Anadolu Otoyolu'nda tır ve su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada tır ile su tankerinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bazılarının durumu ciddiyetini koruyor. Kazanın ardından otoyolda kısa süreli ulaşım aksadı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile su tankerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ercan Y. idaresindeki 55 ANY 148 plakalı tır, otoyolun Ankara istikameti Küçük Melen mevkisinde önünde seyreden Ramazan K. yönetimindeki 01 CNJ 70 plakalı su tankerine çarptı.

Kazada tır sürücüsü Ercan Y. ile eşi Hasime, gelini Emine, torunları Huzayfe (8) ve Yunus Emre Y. (10) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahelisinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasime ve Emine Y'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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