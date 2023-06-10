Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Otomobil Kaza Yaptı: 5 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileden Meryem, Emine İrem, Emirhan ve Zeynep Meva Z. yaralandı.