Anadolu Otoyolu'nda tır ve otobüs kaza yaptı, 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde E.K. idaresindeki 71 ACL 869 plakalı otobüs, S.Ç'nin kullandığı 26 AAE 543 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 13 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Öte yandan otobüsteki diğer yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürüldü.