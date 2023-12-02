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Anadolu Otoyolu'nda tır ve otobüs kaza yaptı, 6 kişi yaralandı

2 Aralık 2023 13:41 Son Güncelleme: 13:42 Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.