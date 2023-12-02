Anadolu Otoyolu'nda tır ve otobüs kaza yaptı, 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen kazada, bir tır ile yolcu otobüsü çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tır ile yolcu otobüsünün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 ACL 869 plakalı otobüs, 26 AAE 543 plakalı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım sağlanamıyor.