Anadolu Otoyolu'nda Tır ve Otobüs Çarpışması: 18 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı ve trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.