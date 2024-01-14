Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda tır sürücüsü kalp krizi geçirdi

Güncelleme:
Abone Ol

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halinde olan bir tır sürücüsü kalp krizi geçirdi. Kazayı gören taksi sürücüsü ve yolcular tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kalp krizi geçiren tır sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Abdurrahman B. yönetimindeki 27 U 1670 plakalı tır, 2. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarparak yolda makasladı.

Tırın kaza yaptığını gören bir ticari taksi sürücü ile yolcu otobüsünde bulunan yolcular tır sürücüsüne yardım ederek, bulunduğu yerden kurtardı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüye ilk müdahaleyi taksi sürücüsü ve yolcular yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tır sürücüsü Düzce'de özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Toros Dağları Bolu Ulaşım Kaza Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

14-15 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Real Madrid - Barcelona maçı CANLI izle! Real Madrid - Barcelona maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor'da Sagiv Jehezkel kadro dışı mı kaldı, ne yaptı? Sagiv Jehezkel neden kadro dışı bırakıldı? Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti! (VİDEO) Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title