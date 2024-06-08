Anadolu Otoyolu'nda Tır Kaza Yaptı, Sürücü Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde bir tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı ve otoyolda ulaşım kontrollü sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde tırın bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Azerbaycan uyrukulu C.B. idaresindeki 77 LB 562 yabancı plakalı tır, Köroğlu Rampası mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, bir süre iki şeritten kontrollü sağlandı.