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Anadolu Otoyolu'nda tır ile otomobil çarpıştı, 2 kişi ağır yaralandı

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Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde meydana gelen kazada, tır ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle ulaşım bir süreliğine kapatıldı.

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Gebze Gişeleri mevkisinde R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tır çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü R.A. ile araçtaki H.N. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Güncel

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