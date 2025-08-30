Anadolu Otoyolu'nda Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Bolu kesiminde lastiği patlayan tıra çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiği patlayan tıra otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
İstanbul istikametine seyreden M.Y. yönetimindeki 34 CKH 310 plakalı tır, Çakmaklar mevkisinde seyir halindeyken lastiği patladığı için şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen A.A.E. (35) idaresindeki 34 HCK 526 plakalı otomobil tıra çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.E. (60) sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel