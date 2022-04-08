Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

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Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Murat Arapoğlu - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

SAPANCA, SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden U.K. (50) idaresindeki 34 CPV 460 plakalı otomobil, Sapanca yol ayrımında F.G. (51) yönetimindeki 27 AGL 169 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunun Z.K. ve H.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan U.K. ve Z.K. buradaki ilk müdahalelerinin ardından Toyota Acil Yardım Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

AA / Murat Arapoğlu - Güncel

Anadolu Otoyolu, Otomobil, Sapanca, Sakarya, Güncel, Haberler

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