Anadolu Otoyolu'nda Tır Dorsesinde Yangın Çıktı
Bolu kesiminde seyreden bir tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, sürücünün yardım çağrısıyla kontrol altına alındı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Otoyolun Ankara yönü Yumrukaya mevkisinde seyreden Bulgaristan uyruklu D.K. idaresindeki CT 5987 AT plakalı kuruyemiş yüklü tırının dorsesinde yangın çıktı.
Aracını yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel