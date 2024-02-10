Anadolu Otoyolu'nda Tır Dorsesi Ulaşımı Aksattı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki bir tırın dorsesi ayrılarak yolun ortasında durdu. Polis ve Karayolları ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol güvenliği sağlandı. Dorsenin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki tırdan ayrılan dorse, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Tuncay A. idaresindeki 34 TM 1980 plakalı tırın dorsesi, Bolu Dağı viyadükleri mevkisinde araçtan ayrılarak yolun ortasında durdu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, dubalar ve uyarıcı levhalarla yol güvenliğini sağladıktan sonra dorsenin kaldırılması için trafik akışını durdurdu.
Araç kuyruğu oluşan otoyolun Ankara istikametinde ulaşım, dorsenin vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.