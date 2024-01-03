Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrilmesi Ulaşımda Aksamaya Neden Oldu
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen tır devrilmesi nedeniyle İstanbul yönünde trafik aksadı. Devrilen tırın yükü kaldırılırken, trafik kontrollü olarak sağ şeritten sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
Otoyolda İstanbul yönüne giden plastik ham maddesi ve streç film yüklü 33 FAZ 85 plakalı tır, İzmit ilçesi Alikahya mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünün trafiğe kapanması sonucu bölgede araç kuyruğu oluştu.
Tırın çekilmesinin ardından trafik akışı sağ şeritten kontrollü sağlanırken, sol şeride savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.