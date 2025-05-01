Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Sakarya kesiminde devrilen tır sebebiyle Anadolu Otoyolu'nda ulaşım bir süre aksadı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Ankara istikameti Sapanca geçişinde A.Ç'nin kullandığı 49 AAS 283 dorse plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yeni Mahalle mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde ulaşımda bir süre aksama yaşandı. Bazı sürücüler, Sapanca gişelerinden çıkış yaparak alternatif güzergahları kullandı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel