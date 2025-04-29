Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Ulaşımda Aksamalar Yaşandı
Kocaeli kesiminde devrilen hurda yüklü tır, trafik akışını etkileyerek iki yönlü yoğunluğa neden oldu. Olay yerine jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımda aksamaya neden oldu.
Otoyolun Kartepe geçişi Tepetarla mevkisi İstanbul istikametinde Mustafa Ö. idaresindeki 42 ARN 516 plakalı hurda yüklü tır, refüje çarparak devrildi.
Bariyerleri parçalayarak yaklaşık 100 metre sürüklenen tırdaki hurda malzemeler, yolun her iki istikametine saçıldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü yara almazken, ulaşımda aksama yaşandı.
Trafik akışının kontrollü sağlanması nedeniyle otoyolun iki yönünde de araç yoğunluğu oluştu.
Ekipler, tırın ve yola saçılan malzemelerin temizlenmesi için çalışma başlattı.