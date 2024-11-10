Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Ulaşım Aksadı
Bolu geçişinde devrilen dane mısır yüklü tır nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Sürücü yara almazken, araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmaları devam etmekte.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde devrilen tır nedeniyle ulaşım aksadı.
M.B. yönetimindeki 41 B 5525 plakalı dane mısır yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Abant gişeleri mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadığı kazada, bir süreliğine kapatılan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin tırı kaldırma ve temizlik çalışmalarının sürdüğü yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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