Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, ulaşım aksadı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen tır kazası nedeniyle ulaşım aksadı. İstanbul istikametinde seyreden tır, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın vinçle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde devrilen tır, ulaşımın aksamasına neden oldu.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım, tırın vinçle kaldırılmasının ardından normale döndü.