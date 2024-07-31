Anadolu Otoyolu'nda tır devrildi, sürücü yaralandı
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Kartepe mevkii Ankara istikametinde bir tır devrildi. Tır sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede ulaşım aksadı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimi bağlantısında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
O.U. idaresindeki 26 LD 120 plakalı kağıt yüklü tır, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kartepe mevkii Ankara istikametindeki Anadolu Otoyolu bağlantısında devrildi.
Tır sürücüsünün yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.