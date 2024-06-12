Üye Girişi
Haberler

Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halinde olan bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca, aynı bölgede karpuz yüklü bir kamyonun yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği bildirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden S.A. idaresindeki 06 FM 0210 plakalı tır, Sağlık Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Karpuz yüklü kamyon yangında hasar gördü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde karpuz yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul yönünde ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 46 LE 818 plakalı karpuz yüklü kamyonda, Çaydurt mevkisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kamyonda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Otoyolu Jandarma İtfaiye Bolu Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin

Akşener, İYİ Partili vekilin önerisi sonrası harekete geçti: Tüm fotoğraflarımı indirin
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title