Anadolu Otoyolu'nda Tır Devrildi, Sürücü Yara Almadan Kurtuldu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen kazada, bir tır bariyere çarparak devrildi. Tır sürücüsü Gökhan H. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın etkisiyle güzergahta ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
İstanbul istikametinde seyreden Gökhan H. idaresindeki 34 RD 0570 plakalı tır, Yukarısoku mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazanın etkisiyle bir bölümü parçalanan tır devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, güzergahta ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
Aracın emniyet şeridine alınması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.