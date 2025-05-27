Anadolu Otoyolu'nda Tır Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen tır kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Otoyolun Kartepe geçişi İstanbul istikameti Tepetarla mevkisinde G.S. idaresindeki 81 FH 919 plakalı tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çaptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan G.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel