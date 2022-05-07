Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Anadolu Otoyolu'nda tatilcilerin dönüşü ile yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı'nı hafta sonu ile birleştirerek eve dönüş yolculuğuna başlayan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Otoyolun İstanbul yönü Bolu kesiminde akşamın ilk saatlerinde araç kuyrukları oluşmaya başladı.

Karadeniz-Gerede Bağlantı Yolu'nda görülen trafik yoğunluğu Dörtdivan, Yeniçağa, Çaydurt, Bolu, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili oluyor.

İstanbul yönüne giden araçlar nedeniyle D-100 kara yolunun Gerede ve Yeniçağa kesimlerinde de kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

AA / Zafer Göder - Güncel

Ramazan Bayramı, Anadolu Otoyolu, İstanbul, Bolu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title