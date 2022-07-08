Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi Otoyoldaki bayram trafiği havadan görüntülendi Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde yoğunluk oluşturdu. Anadolu Otoyolu'nda tatilci yoğunluğu trafiği durma noktasına getirdi Otoyoldaki bayram trafiği havadan görüntülendi SAKARYA - Kurban Bayramı'nı tatilde ve memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Anadolu Otoyolu Sakarya Hendek geçişinde yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk havadan da görüntülendi. 9 günlük Kurban Bayramı tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlamasıyla Anadolu Otoyolu'nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Otoyolun Sakarya Hendek geçişinde oluşan yoğunluk, kilometrelerce araç kuyruğuna sebep oldu. Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler ise emniyet şeridini kullandığı görüldü. Otoyoldaki trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel Anadolu Otoyolu Kurban Bayramı Sakarya Güncel Haberler

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